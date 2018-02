Görges nach Dreisatzsieg im Doha-Achtelfinale

Julia Görges (Bad Oldesloe) hat auch die zweite Runde des WTA-Turniers in Doha gemeistert und das Achtelfinale erreicht. Nach ihrem glatten Auftaktsieg gegen Lucie Safarova setzte sich die Nummer zehn der Welt im zweiten Duell mit einer Tschechin binnen 24 Stunden gegen Barbora Strycova mit 6:2, 3:6, 6:1 durch.

Das Duell bei windigen Bedingungen auf Court 1 dauerte 2:06 Stunden. Für Auckland-Gewinnerin Görges war es der elfte Sieg im 13. Saisonmatch. Dagegen verpasste Carina Witthöft (Hamburg) die Runde der besten 16 durch ein klares 2:6, 0:6 gegen die dänische Weltranglistenerste und Australian-Open-Gewinnerin Caroline Wozniacki.

Görges, die am Dienstag ihre Teilnahme am Fed-Cup-Halbfinale gegen Tschechien (21./22. April) zugesagt hatte, steht zum zweiten Mal nach 2007 im Achtelfinale des mit 2,897 Dollar dotiertenTurniers im Wüstenstaat Katar. Nächste Gegnerin der 29-Jährigen ist die Siegerin der Partie zwischen der an Nummer sechs gesetzten French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko (Lettland) und der Rumänin Mihaela Buzarnescu.

Nach dem Erfolg von Görges gegen Strycova kämpft am Mittwochabend noch Angelique Kerber (Kiel) um den Einzug ins Achtelfinale. Die frühere Nummer eins tritt in ihrem ersten Match seit dem Halbfinal-Aus bei den Australian Open vor 20 Tagen gegen die Australierin Samantha Stosur an.