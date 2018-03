WTA-Turnier in Dubai: Angelique Kerber nach Zweisatzsieg über Sara Errani im Viertelfinale

Angelique Kerber (Kiel) hat sich beim hochklassig besetzten WTA-Turnier in Dubai erneut stark präsentiert und ist ohne größere Probleme ins Viertelfinale eingezogen. Deutschlands Nummer eins besiegte die italienische Qualifikantin Sara Errani 6:4, 6:2.

18 Sieg im 20. Saisonmatch: Fünf Mal konnte Kerber der ehemaligen French-Open-Finalistin den Aufschlag abnehmen. Nach 64 Minuten war der solide Auftritt der an Position sechs gesetzte Deutschen auch schon wieder vorbei.

In der Runde der letzten Acht trifft die Weltranglistenneunte auf Karolina Pliskova. Die Tschechin ist in Dubai an Position drei gesetzt.

Beim mit 2,6 Millionen Dollar dotierten Turnier in Dubai war Kerbers bestes Ergebnis bislang das Halbfinale im vergangenen Jahr.