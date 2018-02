Doha: Julia Görges steht in Runde 2

Julia Görges hat beim Premier-Event in Doha die zweite Runde erreicht. Sie schlug Lucie Safarova in zwei Sätzen.

Görges gewann mit 6:1, 7:5 und trifft am Mittwochnachmittag auf Safarovas Landsfrau Barbora Strycova, die gegen Aleksandra Krunic mit 6:4, 6:4 gewann.

Der Erstrundensieg von Görges war ihr erster als Top-Ten-Spielerin - Görges stellt seit Anfang des Monats die Nummer zehn im WTA-Ranking und liegt damit einen Platz hinter Angelique Kerber.

Am Mittag hatte bereits Carina Witthöft ihr Auftaktspiel gegen Tatjana Maria glatt gewonnen. Sie trifft ebenfalls am Mittwochnachmittag auf die Weltranglistenerste Caroline Wozniacki. Kerber hatte ein Freilos in Runde eins und steigt erst am Mittwoch ins Turnier ein - sie spielt voraussichtlich am späten Nachmittag deutscher Zeit gegen Samantha Stosur.