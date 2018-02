Venus macht die 1000 voll: Williams-Schwester mit nächstem Meilenstein

Venus Williams gelang während der Fed-Cup-Partie der USA gegen die Niederlande ein nächster Meilenstein und reiht sich damit in einen illustren Kreis von Tennisspielerinnen ein.

Venus Williams ist seit geraumer Zeit auf der WTA-Tour unterwegs und befindet sich auch mit 37 Jahren in toller Form. Im vergangenen Jahr feierte die aktuelle Nummer fünf der Welt ihren zweiten Frühling und gehört weiterhin zur absoluten Weltspitze im Tennis-Circuit.

Während dem Fed-Cup-Duell zwischen den USA uns den Niederlanden landete Williams einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere. Die Ex-Nummer-eins feierte nach ihrem 6:1 und 6:4-Sieg über Arantxa Rus ihr 1000. Match im Einzel. Natürlich ließ sich Schwester Serena Williams eine Gratulation nicht entgehen und postete ein Bild auf ihrem Instagram-Account

Die siebenfache Major-Siegerin absolvierte dafür in ihrer Laufbahn 227 Turniere und fuhr dabei 49 Turniersiege ein. Zudem stand die ältere der beiden Williams-Schwestern in 16 Einzel-Finals bei einem Grand Slam.

Die meisten der 1000 Einzel-Matches absolvierte Venus dabei auf Hardcourt (592), 226 Duelle auf Sand, 113 Matches auf Gras und 69 Partien auf Teppich. In diesem Jahr geht die 37-Jährige in ihre 25. Profisaison und hält dabei einen weiteren Rekord. Die US-Amerikanerin stand 77 Mal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers und stand dabei elf Wochen an der Spitze der Weltrangliste.

Weitere Zahlen rund um Venus Williams: