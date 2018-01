St. Petersburg: Wieder frühes Aus für Mona Barthel

Die Serie der Enttäuschungen hat sich für Mona Barthel fortgesetzt. Die 27-Jährige aus Neumünster musste sich beim WTA-Turnier in St. Petersburg zum Auftakt der Französin Alize Cornet mit 3:6, 5:7 geschlagen geben.

Für die Nummer 77 der Weltrangliste war es die fünfte Erstrunden-Pleite bei den vergangenen sechs Turnieren. Lediglich bei den Australian Open hatte sie die zweite Runde erreicht.

Nach dem Aus von Mona Barthel stehen noch Deutschlands Nummer zwei Julia Görges (Bad Oldesloe) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) im Hauptfeld der mit 799.000 Dollar dotierten Konkurrenz. Die an Nummer fünf gesetzte Julia Görges trifft in Runde eins auf die Griechin Maria Sakkari, Tatjana Maria auf die russische Wildcardspielerin Anastasia Potapowa. Topgesetzt in der einstigen russischen Zarenstadt ist Australian-Open-Siegerin Caroline Wozniacki (Dänemark).