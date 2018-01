Auch Julia Görges im Achtelfinale

Julia Görges hat ihren Erfolgsrun auch im neuen Jahr fortgesetzt: Die deutsche Nummer eins besiegte zum Auftakt das WTA-Turniers in Auckland Monica Puig, die Olympiasiegerin von 2016.

Mischa Zverev (Hamburg) und Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) haben bei den Tennisturnieren in Brisbane und Auckland das Achtelfinale erreicht. Der ältere der beiden Zverev-Brüder gewann sein Auftaktmatch in Brisbane gegen den australischen Qualifikanten John-Patrick Smith mit 6:4, 7:5 und trifft nun auf Federico Delbonis (Argentinien) oder den Russen Andrey Rublev.

In Auckland gelang der an Nummer zwei gesetzten Görges ein 6:4, 4:6, 6:2-Erfolg gegen Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico. Görges spielt in der nächsten Runde gegen die junge Neuseeländerin Jade Lewis oder die Slowakin Viktoria Kuzumova. Görges hatte das Jahr 2017 mit Triumphen bei den Turnieren in Moskau und Zhuhai beendet, sich die Topposition im deutschen Damen-Tennis gesichert.

Mischa Zverev ist in Brisbane an Nummer acht gesetzt. Sein jüngerer Bruder Alexander vertritt in dieser Woche gemeinsam mit Angelique Kerber die deutschen Farben beim Hopman-Cup in Perth. Kerber hat dort Deutschland mit einem Sieg gegen Elise Mertens mit 1:0 in Führung gebracht.

Hier das Einzel-Tableau in Auckland