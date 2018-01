Maria Sharapova ist unsicher über Gastauftritt in "Ocean's 8"

Maria Sharapova könnte einen Gastauftritt im Kinofilm Ocean's 8 haben. Aber obwohl sie ihren Dreh bereits hinter sich hat, ist sie nicht schlauer.

"Am Ende des Tages weißt du nicht, ob es dein Part tatsächlich in den Film geschafft hat", sagte Sharapova der Website sport360.com zufolge in Shenzhen. "Es war jedoch eine nette Einladung. Die Arbeit mit dem Regisseur war sehr nett, und ich war inmitten sehr talentierter Menschen. Es war eine andere Erfahrung, sehr unterschiedlich zu dem, was ich sonst tue. Mir machen solche Dinge Spaß."

Ocean's 8 soll im Sommer in die Kinos kommen, mitspielen werden unter anderem Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway und Rihanna. Auch Serena Williams soll einen Gastauftritt haben.

"Ich habe noch nicht mal den Trailer gesehen, geschweige denn den Film. Ich sehe ihn vielleicht, wenn alle anderen ihn sehen - dann werden wir wissen, ob ich es geschafft habe, drin zu sein", sagte Sharapova weiter. "Wenn ich in den Credits aufgeführt bin, wäre das schon mal ein gutes Zeichen."