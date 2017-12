Fan-Liebling! Simona Halep beendet Radwanskas Serie

In den vergangenen sechs Jahren räumte eine Spielerin der WTA-Tour jedes Jahr den Fan-Favorite-Award ab - damit ist jetzt Schluss. Simona Halep darf sich im Jahr 2017 als Fan-Liebling sehen.

Es flattert die nächste gute Nachricht gen Rumänien. Genau genommen in Richtung des südöstlichsten Zipfels des Landes. Denn Simona Halep, geboren in Constanta, wurde zum Liebling der Fans der WTA-Tour gewählt.

Es ist die erste Auszeichnung dieser Art für die Nummer eins der Welt. Das hat unter anderem mit der Polin Agnieszka Radwanska zu tun: Die 28-Jährige schien in dieser Kategorie nahezu unschlagbar und räumte in den vergangenen sechs Jahren jeweils diese Auszeichnung ab.

Insgesamt ist Halep erst die vierte Spielerin, die sich als Fan-Liebling nennen darf. Seit 2009 wird dieser Award verliehen und neben Radwanska konnten nur noch Maria Sharapova (2010) und Jelena Dementjeva (2009) gewinnen.

Halep springt auf Platz eins

Halep rundet mit dieser Auszeichnung ein absolutes Sensationsjahr ab. Im Oktober kletterte die 26-Jährige auf den Thron der Weltrangliste und krönte damit das beste Jahr in ihrer Karriere. Mit aggressivem und konstantem Tennis spielte sich die Rumänin in das Endspiel der French Open, Beijing, Cincinnati und Rom und ging in Madrid als strahlende Turniersiegerin vom Platz. Mit dem Erreichen des Platzes an der Sonne reihte sich Halep in einen illustren Kreis von Spielerinnen ein und wurde als erste Rumänien die beste Tennisspielerin der Welt. Das wissen auch ihre treuen Fans zu schätzen.

Rund um den Globus folgen Halep ihre Anhänger und unterstützen ihren Schützling lautstark mit Fahnen und Gesängen. "Viele Menschen stehen nachts auf, um mich spielen zu sehen. Es ist schön, das zu wissen. Es gibt mir eine extra Portion Motivation und bringt mich dazu noch mehr zu kämpfen", erklärte Halep bei der WTA.

Eben dieser Kampfgeist macht auch die Spielweise der 1,68-m-Powerfrau aus. Mit extrem schnellen Füßen und einer tollen Physis macht sie in einigen Phasen ihr Defizit beim Service wett und agiert vor allem auf Sand mit viel Topspin und schnellen Grundschlägen.