Belinda Bencic mit drittem Titel in Folge

Nächster ITF-Turniersieg von Belinda Bencic: Die Schweizerin holte sich in Dubai ihren dritten Titel en suite.

Während sich die Elie der WTA in verschiedenen Trainingsgruppen, zum Teil auch mit neuen Coaches (wie etwa Angelique Kerber oder Johanna Konta) auf die kommende Saison vorbereitet, hat Belinda Bencic bereits wieder Witterung aufgenommen. Und nach ihren Erfolgen in Thailand und Taipeh ihren dritten Titel bei einem ITF-125.000-Turnier in Folge gefeiert. Bencic musste dabei in Dubai nicht einmal über die volle Distanz gehen - Finalgegnerin Ajla Tomljanovic hatte mal wieder mehr mit dem eigenen Körper als mit ihrer Kontrahentin zu kämpfen. Nach einem 4:6 im ersten Satz musste Tomljanovic wegen Beschwerden in der Leiste aufgeben.

Belinda Bencic war in der Weltrangliste zwischenzeitlich bis auf Platz 308 abgerutscht, hat sich allerdings mit ihren Erfolgen während der letzten Wochen der Saison 2017 wieder unter die besten 100 Spielerinnen der Welt vorgearbeitet. Vor zwei Jahren hatte die 20-jährige Schweizerin die Spielzeit noch als Nummer 14 der Welt abgeschlossen.