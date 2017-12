Alle Jahre wieder: Weihnachten mit Genie, Djoker, Maria und Co.

Wer hat den schönsten, größten oder den Geschenke-beladendsten Baum in der Tennisspielerwelt? Wir haben uns mal umgeschaut.

Weihnachten, das Fest der Liebe und die Besinnung auf das Wesentliche. Und was war noch mal das Wesentliche? Ach ja, Geschenke natürlich! Und ein möglichst spektakulärer Baum, um dem möglichen Erstrundengegner 2018 schon jetzt mal mental eins auszuwischen. Schauen wir uns mal um... wer, findet ihr, hat sich in Sachen Weihnachten am besten geschlagen?

Genie Bouchard, die einen Nebenjob als Weihnachtsengel zu haben scheint...

Simona Halep, die wohl als Kind zu viel Baywatch geschaut hat...

Maria Sharapova, die wohl als Kind zu viel Spice Girls gehört hat...

Jo-Wilfried Tsonga, der Weihnachtsbäume in freier Natur am liebsten mag...

Julia Görges und Angie Kerber, die Geschenke-anzahlmäßig recht weit auseinander liegen...

Novak Djokovic, der offenbar direkt während des Trainings feiert...

Familie Fognini, mit US-Open-Champ Flavia Pennetta, Fabio Fognini und Sohn Federico...