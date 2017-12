Auf musikalischen Wegen

Sportlich ging 2017 nicht zu viel für die dauerverletzte Timea Bacsinszky - musikalisch hatte sie, zumindest in einem Musikvideo, viel Spaß.

Ein toller Halbfinal-Einzug in Paris - ansonsten war das Jahr 2017 für Timea Bacsinszky ziemlich zum Vergessen. In Wimbledon spielte sie ihr letztes Turnier, es folgte eine Pause wegen Problemen am rechten Handgelenk, die letztlich zu einer Operation und einem Saison-Aus führten.

2018 soll's wieder losgehen für die Schweizerin, und immerhin: Vor wenigen Wochen konnte Bacsinszky zumindest wieder ein paar Softbälle schlagen.

Die Zwischenzeit hat sich die ehemalige Nummer neun der Welt die Zeit mit einem Gastauftritt bei der Schweizer Band BAUM vertrieben, im Song "Learn To Fall". Unser Tipp: Anschauen - tolles Stück!