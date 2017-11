Wozniacki: "Glücklichster Tag meines Lebens"

Die dänische Weltranglistendritte Caroline Wozniacki nimmt knapp dreieinhalb Jahre nach der schmerzhaften Trennung von Golfstar Rory McIlroy wieder Kurs in den Hafen der Ehe. Die 27-Jährige gab am Freitag die Verlobung mit dem US-Basketballer David Lee bekannt.

"Der glücklichste Tag in meinem Leben", twitterte Wozniacki, die am vergangenen Wochenende erstmals das WTA-Finale der acht besten Tennisprofis des Jahres gewonnen hatte.

Von 2011 bis 2014 war Wozniacki mit dem nordirischen Sportidol McIlroy liiert. Kurz nachdem das Paar die Einladungen zu ihrer Hochzeit verschickt hatte, trennte sich McIlroy von der Dänin. Wozniacki hatte das Liebes-Aus damals als "Schock" bezeichnet.

Wozniacki hatte vergangene Woche in dominanter Art und Weise die WTA-Finals in Singapur gewonnen. Sie kam mit den langsamen Bedingungen im Stadtstaat am besten zurecht und gab unter anderem gegen die Weltranglistenerste Simona Halep im zweiten Gruppenspiel gerade einmal zwei Games ab.