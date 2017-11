Kerber mit Aufstiegschancen

Angelique Kerber hat bei der WTA Elite Trophy in Zhuhai trotz ihrer Auftaktniederlage noch Chancen auf den Einzug ins Halbfinale, da ihre Kontrahentinnen mithalfen. Julia Görges könnte sich für einen Aufstieg sogar eine Niederlage leisten.

Kerber verlor ihre erste Partie in China 3:6, 6:3, 2:6 gegen die Russin Anastasia Pavlyushenkova. Doch da diese am Mittwoch der Australierin Ashleigh Barty deutlich in zwei Sätzen unterlegen war, kann Kerber am Donnerstag im direkten Duell mit Barty den Aufstieg ins Halbfinale schaffen.

Dazu muss Kerber in der Gruppe Rose Erste werden, wozu sie allerdings in zwei Sätzen gewinnen müsste. Nur die jeweiligen Gruppensiegerinnen der vier Dreiergruppen ziehen in die Vorschlussrunde ein.

Posted by SPOX.com

Kerbers Porsche-Team-Deutschland-Kollegin Julia Görges hatte ihre Auftaktpartie am Dienstag gegen die Slowakin Magdalena Rybarikova 6:1, 7:6 (5) gewonnen Sie benötigt daher in ihrem zweiten Gruppenmatch gegen Kristina Mladenovic lediglich einen Satzgewinn, um das Halbfinale zu erreichen. Görges ist allerdings erst wieder am Freitag im Einsatz.