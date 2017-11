Einbrecher erbeuten 400.000 US-Dollar

Während der US Open 2017 wurde das Haus von Venus Williams von Einbrechern ausgeraubt. Die Täter erbeuteten Gegenstände im Wert von einem sechstelligen Dollarbetrag.

Das wird der älteren Schwester von Serena Williams gar nicht schmecken: Venus Williams wurde Opfer eines Raubes mit erheblichem finanziellen Schaden. Die Polizei von Palm Beach Gardens in Florida gab bekannt, dass bei dem Raub Gegenstände mit einem Wert von rund 400.000 US-Dollar gestohlen worden waren.

Die Tat passierte während den US Open im September und wird von der Polizeibehörde in den Zeitraum zwischen dem 1. September und 5. September eingeordnet. Zu dieser Zeit befand sich Williams beim Turnier in New York und erreichte das Halbfinale, das sie gegen die spätere Siegerin Sloane Stephens verlor.

Details zu den gestohlenen Gegenständen wollte die Polizei nicht bekanntgeben.

Weiteres Verfahren läuft

Zudem hat die 37-Jährige andere Probeleme: Im Juni 2017 war Williams in einen Autounfall verwickelt, bei dem eine Person ums Leben kam. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an. Zunächst wollte der Vorfall von der Polizei hinter verschlossenen Türen bearbeitet werden, ehe ein Fernsehsender darüber berichtete und die Neuigkeiten veröffentlichte.

Dass Williams bei dem Raub Glück im Unglück hatte beweist der dramatische Vorfall von Petra Kvitova im vergangenen Jahr. Die Tschechin wurde in ihrem Haus in ihrem Heimatland von einem Einbrecher überrascht und dabei schwer an der linken Schlaghand verletzt. Erst im vergangenen Sommer gab Kvitova ihr Comeback und arbeitet sich seitdem in der Rangliste wieder nach oben.