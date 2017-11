Comeback von und mit Nick?

Ajla Tomljanovic befindet sich auf dem Weg zurück unter die Top 100. Zur Seite steht ihr dabei im Moment ein alter Bekannter - und Partner Nick Kyrgios.

In der offiziellen WTA-Weltrangliste wird Ajla Tomljanovic als Kroatin geführt, die 24-Jährige wurde schließlich in Zagreb geboren. Dass sich der Lebensmittelpunkt der verletzungsgeplagten Rechtshänderin schon vor Jahren nach Down Under verschoben hat, ist zumindest den Veranstaltern der Grand-Slam-Turniere nicht verborgen geblieben: Dort geht Tomljanovic nämlich für Australien an den Start.

Und gerade dieser Umstand könnte ihr nun helfen - hat Tennis Australia doch einige spannende Wildcards zu vergeben, allen voran eine für das erste Major des Jahres in Melbourne. Dafür hat Ajla Tomljanovic in den letzten Wochen gute Argumente gesammelt.

Nach dem Finaleinzug beim ITF-Turnier in Waco (Texas), wo sie im Endspiel Tyalor Townsend unterlag, steht Tomljanovic schon wieder auf Platz 136 der Damen-Rankings. Und das, nachdem sie die laufende Kampagne deutlich über Rang 900 begonnen hatte. Als Karriere-Bestleistung ist Platz 47 aus dem Februar 2015 notiert.

Trennung im Sommer

In dieser Woche schlägt Tomljanovic auf Hawaii auf - mit interessanter Begleitung: Nick Kyrgios, so berichtet der US-amerikanische Tennis Channel, soll wieder an die Seite seiner Ex-Freundin gestoßen sein. Im vergangenen Sommer sollen sich Kyrgios und Tomljanovic getrennt haben, schwere Wochen waren das vor allem für die gebürtige Kroatin, die etwa in Stanford im Match gegen Coco Vandeweghe einen weiteren Comeback-Versuch aufgrund von Schulterproblemen abbrechen musste.

Kyrgios wiederum hat nach seinem Finaleinzug in Cincinnati nur noch sporadisch brilliert, die Spielzeit auf Position 21 der Welt abgeschlossen. Grundsätzlich ein schöner Anlass, sich eine Auszeit in einer Ferienregion zu nehmen. Gemessen an den Möglichkeiten der australischen Nummer eins objektiv betrachtet allerdings eine Enttäuschung. Auf Hawaii jedenfalls soll Kyrgios mit Tomljanovic in allerbester Stimmung Bälle geschlagen haben. Wie in gar nicht so alten Zeiten.