Evert tippt auf Williams/Muguruza

Zuletzt herrschte etwas Chaos an der Spitze der Damen - auch, weil Serena Williams fehlte. Die plant nun für 2018 ihr Comeback. Und geht es nach Chris Evert, heißt das künftige große Duell: Serena Williams gegen Garbine Muguruza.

"Sie hat alles in ihrem Spiel, was es braucht. Ihr Kopf stand ihr in der Vergangenheit zu oft im Weg, um mehr Matches zu gewinnen und eine richtige Führungsspielerin zu sein", sagte Evert im Rahmen einer Diskussion um die aktuelle Lage im Damentennis.

Muguruza hatte in diesem Jahr in Wimbledon ihren zweiten Grand-Slam-Titel gewonnen, nachdem sie bereits im Vorjahr in Paris gesiegt hatte - gegen Serena Williams im Finale. Gegen Williams hatte die Spanierin bereits 2014 in Paris gewonnen, damals glatt in Runde zwei, und hierbei erstmals für große Aufmerksamkeit gesorgt.

"Wenn man ihr Spiel anschaut, ihre Physis, ihren Aufschlag, Vorhand, Rückhand... Sie weiß, wie man einen Volley spielt, sie ist schnell für jemanden, der so groß ist. Sie hat alle Waffen. Aber etwas hält sie zurück. Und ich sehe manchmal etwas Angst in ihren Augen, etwas Panik", so Evert weiter. "Sie braucht diese Ruhe eines Champions. Jetzt, wo sie Wimbledon gewonnen hat, kriegt sie das 2018 vielleicht hin. Es wäre toll, denn Serena braucht jemanden."