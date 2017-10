Zwei Erfolgserlebnisse in Peking

China Open Women Single Live WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Die Fed-Cup-Spielerinnen Andrea Petkovic (Darmstadt) und Julia Görges (Bad Oldesloe) sind der ehemaligen Weltranglistenersten Angelique Kerber beim WTA-Turnier in Peking in die zweite Runde gefolgt.

Qualifikantin Petkovic gewann gegen die Niederländerin Kiki Bertens 6:4, 6:0, Görges bezwang die Amerikanerin Madison Brengle mit 6:4, 6:3. Nur Carina Witthöft scheiterte am Sonntag an ihrer Auftakthürde.

Die 22-Jährige aus Hamburg, die sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, verlor in der ersten Runde gegen die an Nummer elf gesetzte Polin Agnieszka Radwanska 5:7, 3:6. Mona Barthel (Bad Segeberg) war der Rumänin Sorana Cirstea bereits am Samstag mit 6:7 (4:7), 1:6 unterlegen.

Görges trifft in der zweiten Runde auf Daria Gavrilova (Australien), Petkovic bekommt es mit Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 4) zu tun. Kerber, die am Samstag mit einem 6:2, 7:5 über die Japanerin Naomi Osaka die zweite Runde erreicht hatte, spielt gegen Alize Cornet (Frankreich) oder Wang Yafan (China).

