Tante Venus wird nicht müde

Im Hause Williams steht derzeit die knapp zwei Monate alte Alexis Olympia Junior im Mittelpunkt. Doch ihre Tante Venus möchte nach achtjähriger Abstinenz beim WTA-Finale in Singapur ein gewichtiges Wörtchen um den Sieg mitreden. Angelique Kerber fehlt diesmal.

Der neue Fixstern im Williams-Universum ist noch ziemlich klein. Und schaut derzeit am liebsten verschlafen in die Runde. Alexis Olympia Junior, die knapp zwei Monate alte Tochter von Superstar Serena Williams, steht momentan im Mittelpunkt der titelreichen Tennis-Familie aus Florida.

Natürlich hat die Kleine schon einen eigenen Instagram-Account - und kurioserweise schon mehr als 83.000 Abonnenten. Mama Serena lässt derweil alle wissen, dass sie selbst beim Besuch eines Bruno-Mars-Konzertes ständig an ihren Nachwuchs zuhause denken muss.

Beim Ballyhoo um das Baby rückt die sportliche Mission von Alexis' Tante Venus Williams fast schon in den Hintergrund. Dabei möchte die 37-Jährige ihre starke Saison beim am Sonntag in Singapur beginnenden WTA-Finale (bis 29. Oktober) am liebsten mit dem Titelgewinn krönen. Es wäre ihr zweiter Coup bei der inoffiziellen WM der besten acht Spielerinnen nach 2008.

Angriffslustige Grande Dame

Erstmals seit acht Jahren ist Venus Williams wieder beim Rundenfinale dabei - 2009 verlor sie das damalige Endspiel gegen ihre jüngere Schwester Serena. Und die Grande Dame, die 2017 in den Grand-Slam-Finals von Wimbledon und Melbourne stand und ihren x-ten Tennis-Frühling erlebte, ist vor dem Showdown im mondänen Sports Hub angriffslustig.

"Keiner schenkt dir einen großen Titel. Du musst ihn dir holen", sagte die siebenmalige Major-Gewinnerin. Und die mit Abstand älteste Teilnehmerin lässt keinen Zweifel, dass sie bereit ist für die Herausforderung. Erwartungshaltung hin oder her. "Ich betrachte Druck als Privileg und brauche ihn regelrecht."

Das sind die Teilnehmerinnen der WTA-Finals © getty 1/12 Die Teilnehmerinnen der WTA Championships in Singapur stehen fest. Dominika Cibulkova, Siegerin in 2016, hat sich wie vier weitere Damen heuer nicht erneut qualifizieren können. Tennisnet zeigt euch die Spielerinnen der diesjährigen WTA-Finals © getty 2/12 1. Platz - Simona Halep: Die Rumänin spielt eine starke Saison, konnte in diesem Jahr das Masters in Madrid gewinnen, und stand bei vier weiteren Turnieren im Finale, darunter die French Open. Seit 9. Oktober führt sie die Damen-Weltrangliste an © getty 3/12 2. Platz - Gabine Muguruza: Die amtierende Wimbledon-Siegerin war heuer bereits für vier Wochen die Nummer Eins der Damen, ehe Halep an ihr vorbeizog. Muguruza gewann heuer auch das Masters in Cincinnati und war als erste Dame für Singapur qualifiziert © getty 4/12 3. Platz - Karolina Pliskova: Die Tschechin hatte ein großartiges erstes Halbjahr 2017, in dem ihr drei Turniersiege gelangen, wodurch sie im Juli erstmals die Führung der Weltrangliste übernahm © getty 5/12 4. Platz - Elina Svitolina: Die Dame aus der Ukraine gewann in dieser Saison insgesamt fünf Turniere: Taipeh, Dubai, Istanbul, Rom und Toronto. Svitolina reiste jedoch nach der ersten Runde der Hong Kong Open ab, ihr Start in Singapur ist fraglich © getty 6/12 5. Platz - Caroline Wozniacki: Die 27-Jährige erinnerte heuer an ihre Glanzzeiten, triumphierte im September beim Turnier in Tokio. Wie Svitolina konnte die Dänin aber zu Runde 2 in Hong Kong nicht antreten, auch sie könnte bei den Finals fehlen © getty 7/12 6. Platz - Venus Williams: Die US-Amerikanerin stand heuer sowohl in Melbourne als auch in Wimbledon im Finale, zog zudem ins rein amerikanische Halbfinale bei den US Open ein. Dies ist Williams' fünfte Teilnahem an den WTA Finals © getty 8/12 7. Platz - Jelena Ostapenko: Der lettische Youngster konnte heuer sensationellerweise die French Open gewinnen, zudem siegte "Alona" in Seoul und steht derzeit so hoch in der Rangliste wie nie zuvor © getty 9/12 8. Platz - Caroline Garcia: Als letzte Spielerin qualifizierte sich Garcia dank eines fulminanten Herbstes, wo sie die Turniere in Wuhan und Peking innerhalb von zwei Wochen gewinnen konnte © getty 10/12 1. Alternate - Johanna Konta: Zum zweiten Mal in Folge verpasst Johanna Konta als Neunte in der Rangliste der verfügbaren Spielerinnen die WTA Finals. Doch durch die Verletzungen von Svitolina und Wozniacki könnte Konta doch noch in den Bewerb rutschen © getty 11/12 2. Alternate - Kristina Mladenovic: Trotz einer desaströsen zweiten Jahreshälfte hat "Kiki" ausreichend Punkte auf ihrem Konto, um im Falle zweier Verletzungen in Singapur einspringen zu dürfen © getty 12/12 Angelique Kerber: Im letzten Jahr noch als Weltranglistenerste souverän qualifiziert, war Kerber nach einer Seuchensaison heuer im Rennen um die Singapur-Plätze chancenlos. Derzeit nur auf Platz 12 in der Rangliste, hofft Kerber auf ein besseres 2018

Die letztjährige Singapur-Finalistin Angelique Kerber sowie auch Titelverteidigerin Dominika Cibulkova (Slowakei) haben sich nicht für das Sieben-Millionen-Dollar-Event qualifiziert. Eine Deutsche ist im asiatischen Stadtstaat trotzdem am Start: Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn).

Die 32-Jährige qualifizierte sich mit ihrer tschechischen Partnerin Kveta Peschke erstmals für den Doppel-Wettbewerb des WTA-Finals. "Es hat jetzt lange genug gedauert", sagte Grönefeld schmunzelnd dem SID zu ihrer Premiere und meinte: "Ich möchte natürlich gut spielen und Matches gewinnen, aber ich will es auch genießen." Im Gegensatz zum Einzel- wird das Doppel-Turnier von Beginn an im K.o.-System und nicht in zwei Gruppen ausgespielt.

Geborene Anführerin

Venus Williams jedenfalls, die seit Jahren an der Autoimmunerkrankung Sjögren-Syndrom leidet, wird neben ihrer Nichte Alexis Olympia Junior auch noch andere namhafte Fans in ihrer Heimat haben. "Sie ist so, wie alle sein wollen. Venus ist unsere Anführerin", sagte US-Open-Siegerin Sloane Stephens (USA), die nicht für Singapur qualifiziert ist.

Neben Williams sind Branchenführerin Simona Halep (Rumänien) und Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza die Favoritinnen auf die Billie-Jean-King-Trophäe.