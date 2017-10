Görges ohne Satzverlust im Halbfinale

Kremlin Cup Women Single Live WTA Moskau: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single Live WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Moskau ihre starke Form erneut unter Beweis gestellt und ist ins Halbfinale eingezogen. Die an Position sieben gesetzte Görges besiegte Lesia Tsurenko (Ukraine) 6:3, 6:4 und blieb dabei erneut ohne Satzverlust.

Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe trifft in der Vorschlussrunde auf die Siegerin der Partie zwischen Natalia Vikhlyantseva (Russland) und Alize Cornet (Frankreich). In ihrer aktuellen Form hat die Weltranglisten-27. Görges gegen beide Gegnerinnen eine gute Chance, ins Finale des mit 790.208 Dollar dotierten Hallenturniers einzuziehen. Görges ist in Moskau die einzige Deutsche im Hauptfeld.

