Witthöft erreicht zweites Karriere-Halbfinale

Carina Witthöft (22) steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Halbfinale eines WTA-Turniers. Die Weltranglisten-73. aus Hamburg setzte sich in der Runde der letzten Acht beim Hallenturnier in Luxemburg gegen die an Nummer zwei gesetzte Niederländerin Kiki Bertens mit 6:1, 6:2 durch.

Nach nur 57 Minuten verwandelte sie ihren zweiten Matchball.

Witthöft hatte zuvor nur im vergangenen Februar in Budapest einmal ein Halbfinale erreicht. Ihre nächste Gegnerin auf dem Weg zur möglichen Finalpremiere ist am Freitag die französische Qualifikantin Pauline Parmentier.

Carina Witthöft ist die letzte von ursprünglich fünf deutschen Spielerinnen, die im Großherzogtum an den Start gegangen waren. Vorzeitig scheiterten die topgesetzte Kielerin Angelique Kerber, Sabine Lisicki (Berlin), Andrea Petkovic (Darmstadt) und Tatjana Maria (Bad Saulgau).