Becker rät Angie erneut zur "Gräfin"

Kremlin Cup Women Single Live WTA Moskau: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single Live WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Auch auf der Zielgeraden der Saison herrscht Tristesse bei Angelique Kerber. Das Erstrundenaus in Luxemburg war symptomatisch für ein enttäuschendes Jahr der ehemaligen Nummer eins.

Angelique Kerber wollte nur noch weg. Genervt flüchtete die topgesetzte Kielerin nach der jüngsten Enttäuschung vom Centre Court im CK Sportcenter des Großherzogtums Luxemburg. Ihre neunte Auftaktniederlage 2017 musste der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin vorgekommen sein wie ein Abriss ihrer verkorksten Saison. Tristesse im Zeitraffer sozusagen.

87 Minuten, vereinzelte Lichtblicke, aber auch viele vergebene Chancen - und am Ende stand in der Ortschaft Kockelscheuer ein 3:6, 4:6 in der Neuauflage des olympischen Finals von 2016 gegen Monica Puig. Die Puerto-Ricanerin ist in der Weltrangliste 58 Ränge hinter Kerber (Nr. 11) platziert.

Hilfe von Steffi

Auch Boris Becker scheint die andauernde Krise der Kielerin zu beschäftigen. Der Head of Men's Tennis im DTB appellierte deshalb erneut an die 29-Jährige. "Ich würde mir wünschen, dass Angelique ein paar Sätze mit Steffi Graf wechselt", sagte Becker, und das sogar schon wenige Stunden vor Kerbers jüngstem Rückschlag.

Vor ein paar Wochen hatte er bereits im SID-Interview angeregt, dass Kerber den Kontakt zur Tennis-Ikone wieder aufnehmen solle. Zwecks Hilfestellung in einer vertrackten Situation, die man kurz und bündig so zusammenfassen könnte: kein Selbstvertrauen, keine Siege - keine Siege, kein Selbstvertrauen.

"Es wäre deshalb in der Off-Season ein kluger Schritt, vielleicht sogar mal zu Steffi nach Las Vegas zu reisen und eine Woche mit ihr zu verbringen. Angie müsste dabei den ersten Schritt machen", meinte Becker jüngst und fügte an: "Aber ich glaube, es wäre ein guter erster Schritt."

In der Vergangenheit hatte sich Kerber schon vereinzelt Ratschläge von Graf vor Ort im Spielerparadies geholt. "Ich glaube, Steffi würde gerne helfen, ohne dass es jemand mitbekommt", sagte Becker (49).

Letzte Ausfahrt Zhuhai

Kerber darf trotz des frühen Ausscheidens in Luxemburg auf die Qualifikation für die WTA Elite Trophy in Zhuhai (30. Oktober bis 5. November) hoffen, die das Saisonende beschließt. In der chinesischen Touristenstadt sind zwölf Teilnehmerinnen am Start.

Und zwar die elf Profis, die am Stichtag (25. Oktober) in der Race-Wertung auf Rang neun bis 19 notiert sind - plus entweder die Nummer 20 oder eine Spielerin mit Wildcard. Auch zwei Ersatzspielerinnen wird es geben.

Kerber ist in der Saison-Wertung derzeit die Nummer 18. In Luxemburg hatte sie sich vor ihrem Auftaktmatch und mit Blick auf die letzten Herausforderungen gewünscht, "das Jahr erfolgreich abzuschließen. Dann erst beschäftige ich mich mit der neuen Saison."