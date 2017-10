Tornado darf wieder wirbeln

Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 1 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 2 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 1 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 2

Die junge Amerikanerin Tornado Alicia Black darf dank einer "GoFundMe"-Kampagne weiter von ihrer Karriere als Profitennisspielerin träumen.

Die junge Dame mit dem klangvollen Namen scheint endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die 19-Jährige laboriert seit geraumer Zeit an einer Hüftverletzung. Doch um die Operation in Philadelphia finanzieren zu können, fehlten Tornado lange die nötigen finanziellen Mittel. Um genau zu sein, kostet die OP rund 40.000 US Dollar - 16.000 US Dollar für den Eingriff plus 24.000 US Dollar für die Reha.

Die ehemalige Nummer drei der Welt unter den Juniorinnen (2014) musste ihre professionelle Karriere vorerst auf Eis legen und versuchte durch die Arbeit als Tennistrainer das Geld aufzutreiben - vergeblich. Doch durch die Hilfe fremder Personen wurde nun das Geld für die junge Amerikanerin gesammelt.

Fremde? Ja, denn Black gründete eine "GoFundeMe"-Kampagne. Diese diente dazu, dass fremde Personen einen unbestimmten Betrag für die OP über das Internet spendeten. Keine unübliche Sache, das Feedback für den jungen Star war jedoch überwältigend. Bereits nach zwei Tagen wurden über 13.000 US Dollar gespendet.

"Ich habe in den vergangenen Wochen so viel Unterstützung bekommen, das war unglaublich. Viele meiner Freunde sagten mir, dass ich es mit GoFundMe probieren sollte und die Unterstützung war überwältigend", erklärte die 19-Jährige der New York Times.

Comeback fest im Blick

Zunächst wollte Black jedoch die Hilfe anderer nicht annehmen und selbst das Geld auftreiben: "Ich bin nicht der Typ Person, der andere nach Geld fragen würde", gestand die Amerikanerin.

Nach nur eineinhalb Monaten nach dem Start der Kampagne hatte sich der Mut an die Öffentlichkeit zu gehen ausgezahlt. Die benötigten finanziellen Mittel wurden bereits gesammelt und "Tornado" kann sich der Hüftoperation unterziehen.

Danach möchte sie wieder in das professionelle Training einsteigen und an ihrem Traum als Tennisprofi weiterarbeiten. "Ich muss erst einmal meine Fitness wiedererlangen, an der ich lange nicht arbeiten konnte. Ich habe jedoch keine Angst davor, denn ich spiele schon mein ganzes Leben lang Tennis", gab sich Black kämpferisch.