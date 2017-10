Nächste Revanche in Aussicht

China Open Women Single Live WTA Peking: Viertelfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 2 China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 2 China Open Women Single WTA Peking: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale

Simona Halep steht als erste Halbfinalistin beim WTA-Turnier in Peking fest: Die Rumänin ließ Daria Kasatkina aus Russland keine Chance.

69 Minuten hat sie lediglich gedauert, die Revanche, die Simona Halep der Russin Daria Kasatkina angedeihen ließ - nach dem 6:2, 6:1 steht die Rumänin damit als erste Spielerin im Halbfinale des WTA-Premier-Mandatory-Events in Peking. Mit exakt demselben Resultat waren die beiden auch vor etwas mehr als einer Woche auseinander gegangen - in Wuhan hatte sich allerdings Kasatkina durchgesetzt.

Für Halep ist der Einzug in die Vorschlussrunde in Peking eine Premiere, der Sommer und auch der frühe Herbst sind für die aktuelle Nummer zwei der Welt nicht besonders prickelnd verlaufen, auch wenn ein Final-Einzug in Cincinnati aller Ehren wert ist. Nicht so sehr eine 1:6, 0:6-Niederlage gegen Garbine Muguruza genau da.

Kulminiert sind die vergeblichen Angriffe auf die Top-Position im Damentennis in der Erstrunden-Niederlage gegen Maria Sharapova bei den US Open. Aber auch an eben jener hat sich Halep in der chinesischen Hauptstadt revanchiert, erstmals nach sieben Niederlagen.

Im Halbfinale von Peking könnte sich die nächste Chance zur Revanche ergeben - sollte Jelena Ostapenko ihr Match gegen Sorana Cirstea gewinnen. Gegen die Lettin hat Halep in Paris ihren ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier versäumt.

Hier das Einzel-Tableau in Peking