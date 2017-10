Durchmarsch ins Viertelfinale

Kremlin Cup Women Single Live WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Souveräner Auftritt von Julia Görges beim Kremlin Cup in Moskau: Die deutsche Fed-Cup-Spielerin besiegte Yulia Putintseva mit 6:3 und 6:3 und steht damit im Viertelfinale.

Julia Görges (28) bleibt beim WTA-Turnier in Moskau auf Erfolgskurs und steht im Viertelfinale des Kremlin Cups. Die an Position sieben gesetzte Fed-Cup-Spielerin stellte ihre Formstärke auch beim 6:3, 6:3 gegen Julia Putintseva (Kasachstan/WTA-Nr. 54) unter Beweis. Nach 85 Minuten verwandelte Görges ihren ersten Matchball.

Die Weltranglisten-27. trifft in der Partie um den Sprung in die Vorschlussrunde des mit 790.208 Dollar dotierten Hallenturniers entweder auf US-Open-Halbfinalistin Coco Vandeweghe (USA/Nr. 2) oder Lesia Tsurenko (Ukraine).

Görges, in Moskau die einzige Deutsche im Hauptfeld, darf sich noch vage Hoffnungen auf die Qualifikation für die WTA Elite Trophy in Zhuhai machen. In der chinesischen Touristenstadt sind vom 30. Oktober bis 5. November zwölf Teilnehmerinnen am Start.

Und zwar die elf Profis, die am Stichtag (25. Oktober) in der Race-Wertung auf Rang neun bis 19 notiert sind - plus entweder die Nummer 20 oder eine Spielerin mit Wildcard. Auch zwei Ersatzspielerinnen wird es geben.

Derzeit steht Görges in der Saison-Wertung auf Rang 28. In der laufenden Spielzeit hatte die Stuttgart-Siegerin von 2011 bereits die Finals in Washington, Mallorca und Bukarest erreicht.

Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) hat trotz ihres Erstrunden-Ausscheidens beim Turnier in Luxemburg am späten Dienstagabend noch gute Chancen, die Qualifikation für Zhuhai zu schaffen.

