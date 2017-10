Erster Titel für Witthöft

If Stockholm Open Men Single Live ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single Live ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single Live ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single Live WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Carina Witthöft hat sich mit einer tollen Vorstellung im Finale beim WTA-Turnier in Luxemburg gegen die Puerto Ricanerin Monica Puig ihren ersten Karrieretitel gesichert.

Eine starke Witthöft schlug eine unkonstante Puig mit 6:3 und 7:5 und sicherte sich somit den Triumph in Luxemburg.

Nervosität war bei der Nummer 73 der Welt von Beginn an nicht zu sehen. Ihre Aufschlagquote lag im ersten Durchgang bei 75 Prozent und die Hamburgerin spielte sicher und konzentriert. Auch ein Break in Satz eins brachte die 22-Jährige nicht ins Wanken und hielt mit ihrer Gegnerin aus Puerto Rico gut mit.

Nach dem Aufschlagverlust zum 2:3 übernahm Witthöft die Kontrolle über das Match und gewann vier Spiele in Folge zum verdienten 6:4-Satzgewinn.

Witthöft dominiert

Auch in Durchgang zwei blieb Witthöft dran und setzte Puig weiter unter Druck. Der amtierenden Olympia-Siegerin unterliefen zu viele leichte Fehler, ihre Gegnerin agierte dagegen sicher von der Grundlinie. So dauerte es nicht lange, dass sich die Deutsche beim Stand von 1:1 zwei Breakchancen erarbeitete. Die erste nutzte Witthöft durch eine starke Defensivarbeit. Mit Power-Tennis und Coolness steuerte die Deutsche auf den Sieg in Luxemburg zu, auch wenn sie Puig nach einer 4:1-Führung auf 5:5 herankommen ließ. Immer wieder punktete die Hamburgerin mit ihrem starken Aufschlag, servierte acht Asse und verwandelte nach 92 Minuten ihren ersten Matchball zum Titelgewinn.

Für die 22-Jährige ist es der erste Karrieretitel auf der WTA-Tour überhaupt.