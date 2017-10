"MaSha" bleibt auf Titelkurs

Tianjin Open Women Single Live WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single Live WTA Hongkong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 1 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 2

Maria Sharapova hat beim WTA-International-Turnier in Tianjin das Halbfinale erreicht. Die 30-jährige Russin setzte sich souverän gegen die Schweizer Qualifikantin Stefanie Vögele durch.

Nur noch zwei Siege fehlen Maria Sharapova zum ersten Titelgewinn nach ihrer Dopingsperre. Die fünffache Grand-Slam-Siegerin bezwang Stefanie Vögele in Tianjin mit 6:3, 6:1. Nach überlegener Vorstellung verwandelte "MaSha" ihren ersten Matchball mit einem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld und trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Lokalmatadorin Shuai Peng und Sara Sorribes Tormo (Spanien).

Sollte Wildcard-Inhaberin Sharapova das Hartplatzturnier in China gewinnen, würde sie unter die Top 60 der Welt zurückkehren - im Moment wird die Russin auf Rang 86 geführt.

Beim parallel stattfindenden WTA-International-Event in Hong Kong haben sich zwei prominente Namen vorzeitig verabschiedet. Titelverteidigerin Caroline Wozniacki (Ellenbogenverletzung) und die Weltranglisten-Vierte Elina Svitolina (Beinverletzung) waren am Donnerstag nicht zu ihren Achtelfinalpartien angetreten. Beide wollen bis zum Start der WTA Finals in Singapur (ab 22. Oktober) wieder fit sein.