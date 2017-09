Zarina Diyas feiert ersten Turniersieg

Davis Cup Men National_team Live Österreich -

Rumänien: Tag 3 Davis Cup Men National_team Live Portugal -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Live Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinale -

Tag 3 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale

Sieben Monate musste Zarina Diyas wegen einer Handgelenksverletzung pausieren - in Tokio gelang der Kasachin nun ihr erster Turniersieg.

Die Kasachin Zarina Diyas hat am Sonntag ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour gefeiert. Die 23-Jährige, Nummer 100 der Weltrangliste, setzte sich im Finale der mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatz-Konkurrenz in Tokio mit 6:2 und 7:5 gegen die japanische Qualifikantin Miyu Kato durch. Dijas kassierte für ihren ersten Tour-Erfolg einen Scheck über 43.000 Dollar (36.000 Euro). Deutsche Spielerinnen waren in der Olympiastadt von 2020 nicht am Start.

Diyas, die zuvor nur 2014 in Osaka einmal im Finale gestanden hatte, war im vergangenen Jahr am Handgelenk operiert worden. "Es ist toll, wieder dabei zu sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt wieder spielen kann", sagte sie nach dem Triumph über Kato, "es war ein hartes Match, ich musste um jeden Punkt kämpfen."

Hier die aktuelle WTA-Weltrangliste