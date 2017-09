Barthel scheitert klar an Krunic

Toray Pan Pacific Open Women Single Live WTA TOKIO: TAG 3 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO: TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Mona Barthel hat ihren ersten Viertelfinal-Einzug auf der WTA-Tour seit Anfang Mai deutlich verpasst. Beim Turnier im chinesischen Guangzhou unterlag die 27-Jährige aus Bad Segeberg in der Runde der letzten 16 der Serbin Aleksandra Krunic 4:6, 0:6.

Krunic, als Weltranglisten-65. 14 Plätze tiefer als Barthel notiert, verwandelte nach einer Stunde Spielzeit ihren ersten Matchball.

Barthel, die als einzige Deutsche in Guangzhou im Hauptfeld stand, hatte zuletzt im Frühling in Prag ihr zweites Turnier-Match überstanden, damals holte sie in Tschechiens Hauptstadt ihren vierten Karriere-Titel.