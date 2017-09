Double Bagel zum Karriereende

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinale -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinale -

Tag 1 HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Halbfinale HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3

Die 46-Jährige Kimiko Date bekommt in ihrem letzten Karrierematch die Höchststrafe verpasst.

Die Karriere von Kimiko Date ist endgültig zu Ende. Die Japanerin spielte zwei Wochen vor ihrem 47. Geburtstag ihr letztes Profimatch, beim WTA-International-Turnier in Tokio. Für Date gab es beim Heimspiel eine empfindliche Niederlage zum Abschluss ihrer langen Profilaufbahn. Die Serbin Aleksandra Krunic hatte keinerlei Mitleid mit dem Oldie und siegte nach 49 Minuten mit 6:0, 6:0.

"Tokio wird das letzte Turnier meiner Karriere sein. Schweren Herzens habe ich mich dazu entschieden, meine Laufbahn zu beenden", verkündete die Japanerin vor zwei Wochen in ihrem Blog. Date konnte in den letzten zwei Jahren verletzungsbedingt nur sehr wenige Turniere spielen. Für das Hartplatzturnier in Tokio erhielt sie eine Wildcard.

Date war im Jahr 1996 erstmals vom Tennissport zurückgetreten, gab dann zwölf Jahre später ihr Comeback. 2009 gewann sie das WTA-Turnier in Seoul und wurde die zweitälteste Titelträgerin in der Profigeschichte. Date holte insgesamt acht WTA-Titel in ihrer Karriere, stand auf Platz vier in der Weltrangliste und erreichte bei den Australian Open, French Open und in Wimbledon jeweils das Halbfinale.