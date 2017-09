Kids Club: Maria Sharapova

Toray Pan Pacific Open Women Single Live WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Tag 1 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale

Mit vier Jahren fing Maria Sharapova mit dem Tennis an, mit neun ging es zu Nick Bollettieri - der sie zu einer der erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten formte.

Aktuell promotet Maria Sharapova ihre Autobiografie "Unstoppable - My life so far" in Wort und Schrift. Aber es gibt auch Videomaterial der frühen Jahre von "Masha". 2002 stand Sharapova für "Trans World Sport" vor und hinter der Kamera - und gab einen Einblick in ihr Leben in Florida: beim Training und mit überraschenden Bekenntnissen zu ihrer Liebe für Kerzen und Aromatherapie und... ja, hättet ihr vermutet, dass Sharapova begeisterte Briefmarkensammlerin war?

Auch der Meister selbst war früh beeindruckt von seinem Schützling, vor allem von der Einstellung: "Sie ist sehr auf sich selbst bezogen - und das ist es, was es braucht, um eine starke Kämpferin und Businessfrau zu werden. Aber sie ist nicht gemein zu anderen, davon ist sie weit entfernt."

