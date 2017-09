Nach einem Jahr Pause: Friedsam wieder da

Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale

Die ehemalige Weltranglisten-45. Anna-Lena Friedsam spielt in Clermont-Ferrand ihr Comeback-Turnier.

Die Leidenszeit ist vorbei: Nach über einem Jahr Pause ist Anna-Lena Friedsam auf die Tour zurückgekehrt. Die 23-jährige Deutsche spielt diese Woche beim mit 25.000 US-Dollar dotierten ITF-Hartplatzturnier in Clermont-Ferrand (Frankreich). Friedsam ging in der Qualifikation an den Start und schaffte mit zwei Siegen den Einzug ins Hauptfeld. Dort war sie in ihrem Auftaktmatch ebenfalls erfolgreich, 6:1 6:3 gegen Kimberley Zimmermann (Belgien). Friedsam beendete letztes Jahr nach den US Open ihre Saison und musste sich Ende 2016 an der Schulter operieren lassen. Kurz zuvor erreichte sie mit Platz 45 ihr bestes WTA-Ranking.