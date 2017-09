Kerber vs. Osaka, Teil 3

Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale China Open Women Single WTA Peking: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4

Zum dritten Mal in Folge spielen Angelique Kerber und Naomi Osaka in einem Erstrundenmatch gegeneinander.

Aller guten Dinge sind tatsächlich drei für Angelique Kerber und Naomi Osaka. Die ehemalige Weltranglisten-Erste trifft bei ihrem dritten Turniereinsatz in Folge zum dritten Mal in der ersten Runde auf Osaka. Die Auslosung beim WTA-Premier-Mandatory-Turnier ergab Teil 3 zwischen der Deutschen und der Japanerin. Bei den US Open hatte Osaka klar mit 6:3, 6:1 gewonnen, vergangene Woche in Tokio siegte Kerber mit 6:3, 6:4.

Das Hartplatzturnier in Peking ist das vierte und letzte Premier-Mandatory-Event der Saison, wo alle Topspielerinnen am Start sind. Die Turniersiegerin bekommt 1000 Weltranglistenpunkte. Weitere interessante Erstrundenbegegnungen sind Garbine Muguruza gegen Barbora Strycova und Mara Sharapova gegen Anastasija Sevastova. Die Lettin hatte Sharapova im US-Open-Achtelfinale bezwungen.