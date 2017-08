Erstrunden-Aus für Görges

Rogers Cup Women Single Live WTA Toronto: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale

Julia Görges ist zwei Tage nach ihrer Endspielniederlage in Washington, D.C. bereits in der ersten Runde des WTA-Turniers in Toronto ausgeschieden. Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe unterlag gegen die zehn Jahre jüngere US-Amerikanerin Catherine Bellis 6:4, 3:6, 2:6.

Görges hatte am Sonntag in der US-Hauptstadt ihren ersten Turniersieg seit mehr als sechs Jahren verpasst.

In Toronto ist die Weltranglistendritte Angelique Kerber (Kiel) damit die einzig verbliebene Deutsche im Feld. Die 29-Jährige greift erst in der zweiten Runde in das Turnier ein und trifft dort auf die kroatische Qualifikantin Donna Vekic (21) oder Wildcard-Inhaberin Eugenie Bouchard (23) aus Kanada.

Das Einzel-Draw aus Toronto im Überblick