Gavrilova feiert ersten Turniersieg

Daria Gavrilova hat in New Haven/Connecticut ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour gefeiert. Die 23-jährige Australierin setzte sich am Samstag im Finale gegen die an Position zwei gesetzte Slowakin Dominika Cibulkova mit 4:6, 6:3, 6:4 durch.

Gavrilova hatte im dritten Satz bereits mit dem Break zurückgelegen. Die gebürtige Russin nahm Cibulkova umgehend den Aufschlag ab und verwandelte nach 2:47 Stunden ihren dritten Matchball.

Bei den am Montag beginnenden US Open trifft die Weltranglisten-26. in der ersten Runde auf Allie Kiick (USA). Eine deutsche Spielerin war bei dem Hartplatz-Turnier in New Haven nicht am Start.

