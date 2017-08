Doppelschicht in Toronto

Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Beim WTA-Premier-5-Turnier in Toronto müssen heute zwei Viertelfinalspiele zu Ende gespielt werden. Caroline Wozniacki und Sloane Stephens stehen bereits in der Vorschlussrunde.

Der kanadische Regen macht es möglich: Am heutigen Samstag (ab 17:00 Uhr live auf DAZN) werden zwei Damen zur Doppelschicht antreten dürfen. Wer dies allerdings sein könnte, das steht noch nicht fest: Die besten Aussichten hat jedenfalls Elina Svitolina, die vierfache Turnier-Siegerin 2017. Sie hat schon am Freitag gegen Garbine Muguruza vorgelegt, startet die Fortsetzung der Viertelfinal-Partie mit einem 6:4 im Rücken.

Völlig unbefleckt werden sich Simona Halep und Caroline Garcia bespielen, die beiden Damen aus dem untersten Viertel des Tableaus konnten ihren Arbeitseinsatz aufgrund des Wetters gar nicht erst beginnen. Die Rumänin firmiert in Toronto als Titelverteidigerin, im vergangenen Jahr hatte sie allerdings in Montreal obsiegt. Ihre Erinnerungen an den aktuellen Austragungsort sind zwiegespalten: 2015 hatte Halep das Endspiel erreicht, musste dort aber im dritten Satz gegen Belinda Bencic verletzungsbedingt aufgeben.

Knappes Race

Einen Schritt weiter sind bereits Caroline Wozniacki und die erstaunliche Sloane Stephens, die nach ihrem glatten Sieg gegen Angelique Kerber gegen Lucie Safarova drei Matchbälle abzuwehren hatte.

Den besten Eindruck aller verbliebenen Spielerinnen hat bis dato aber wohl Elina Svitolina vermittelt, vor allem in ihrem Match gegen Venus Williams. Die Ukrainerin agierte gewohnt stark aus der Defensive heraus, erzielte mit ihrer beidhändigen Rückhand in entscheidenden Momenten wiederholt direkte Punkte.

Der weitere Turnierverlauf in Toronto hat auch gewichtige Implikationen für das "Race to Singapore": Halep führt dieses zwar an, ihr Vorsprung auf die Zweite, Garbine Muguruza, beträgt indes nur 102 Punkte. Svitolina liegt als Fünfte 510 Punkte hinter der Rumänin, Caroline Wozniacki als Siebente lediglich 684 Zähler.

