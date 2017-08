"MaSha" muss weiter warten

Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Maria Sharapova wird auch bei WTA-Premier-Mandatory-Turnier in Cincinnati fehlen: Die Russin musste ihren Start wegen einer Armverletzung absagen.

Die Comeback-Bemühungen von Maria Sharapova haben einen weiteren Dämpfer erlitten: Am Samstag gab die fünffache Major-Siegerin den Veranstaltern des Turniers in Cincinnati bekannt, dass sie die ihr zur Verfügung gestellte Wildcard nicht in Anspruch nehmen kann. Die Verletzung im Unterarm, die Sharapova schon die gesamte Rasensaison außer Gefecht gesetzt hatte, zwingt die Russin weiterhin zu einer Pause. Sharapova hatte 2011 beim traditionellen Turnier im US-Bundesstaat Ohio gewonnen.

Ob Sharapova wie geplant an der Qualifikation für die US Open teilnehmen kann, ist unklar. In Cincinnati sind die Tennisfans mit der Absage jedenfalls um einen potenziellen Leckerbissen gebracht worden: als Erstrunden-Gegnerin hatte Sharapova eine der aufstrebenden jungen Spielerinnen zugelost bekommen, nämlich French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko.

Maria Sharapova war zuletzt in Stanford am Start, konnte dort in Runde eins die US-Amerikanerin Jennifer Brady in drei Sätzen besiegen. Zum Match gegen Lesia Tsurenko war die 30-Jährige dann nicht mehr angetreten.