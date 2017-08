Serena: Strammes Fitnessprogramm, Woche 35

Rogers Cup Women Single Live WTA Toronto: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale -

Hinlegen, viel durcheinander essen und sich vom Göttergatten verwöhnen lassen? Nicht so ganz das Schwangerschaftsprogramm von Serena Williams.

Sie will im kommenden Jahr noch mal angreifen, so ist immer wieder aus ihrem Umfeld zu hören, und Serena Williams tut bereits vor der Geburt ihres ersten Kindes das Bestmögliche, um in Form zu bleiben. Via Snapchat veröffentlichte sie vor wenigen Tagen zwei Kurzvideos von sich im Fitnessstudio mit dem Schwangerschaftstraining einer Leistungssportlerin!

Bereits vor einigen Wochen hatte Williams einige Videos von sich beim Tennisspielen gepostet. Fazit: Mit Serena ist 2018 vermutlich wieder zu rechnen!