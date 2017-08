Sharapova sagt Rogers Cup verletzt ab

Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Live ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single Live WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single Live WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Session 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Session 1 Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Session 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Session 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3

Nach ihrer verletzungsbedingten Aufgabe in dieser Woche in Stanford wird Maria Sharapova auch beim Rogers Cup in der kommenden Woche in Toronto fehlen.

"Es tut mir sehr leid, den Rogers Cup in diesem Jahr zu verpassen", sagte Sharapova. "Ich bedanke mich sehr beim Turnier für die Wildcard, ebenso meinen Fans für ihre Unterstützung. Ich bin enttäuscht, dass mich eine Verletzung wieder mal vom Spielen abhält und werde so hart arbeiten, wie ich nur kann, um so schnell wie möglich zu dem Spiel zurückzukommen, das ich liebe."

Sharapova hatte nach ihrem Auftaktsieg in dieser Woche in Stanford das Achtelfinale wegen einer Verleztung am linken Arm abgesagt. Zuvor hatte sie eine Oberschenkelverletzung seit Mai außer Gefecht gesetzt.

Ihren Platz in Toronto wird die 17-jährige Kanadierin Bianca Andreescu einnehmen, die urspüglich eine Wildcard für die Qualifikation erhalten hatte.