Keys siegt im US-Finale

Madison Keys hat das US-amerikanische Finale gegen Coco Vandeweghe beim WTA-Premier-Turnier in Stanford gewonnen.

Madison Keys hat ihren dritten Titel auf der WTA-Tour gewonnen. Die 22-jährige US-Amerikanerin gewann das Finale beim WTA-Premier-Turnier in Stanford gegen ihre Landsfrau Coco Vandeweghe mit 7:6 (7:4), 6:4. Es war das erste US-amerikanische Endspiel beim Hartplatzturnier in Kalifornien seit 2012, als Vandeweghe gegen Serena Williams unterlag. Alle drei Turniertriumphe von Keys kamen bei Premier-Turnieren zustande. Für die Weltranglisten-21., die zu Beginn des Jahres verletz ausfiel, war Stanford erst der achte Turniereinsatz in diesem Jahr. Besonders herzlich ging es nach Spielende zwischen Keys und Vandeweghe zu.