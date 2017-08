Safarova erobert Nummer 1

Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 2 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale

Lucie Safarova wird ihre verletzte Partnerin Bethanie Mattek-Sands an der Spitze der Doppel-Weltrangliste ablösen. Die Tschechin hatte beim WTA-Premier-5-Turnier in Cincinnati mit Barbora Strycova das Halbfinale erreicht.

Der Traum vom Tennisthron ist für Lucie Safarova in Erfüllung gegangen. Nach Helena Sukova, Jana Novotna und Kveta Peschke wird die 30-Jährige am Montag als vierte Tschechin die Spitze der Doppel-Weltrangliste übernehmen.

Safarova musste in Cincinnati das Halbfinale erreichen, um ihre am Knie verletzte Partnerin Bethanie Mattek-Sands vom Platz an der Sonne zu verdrängen. Der entscheidende Sieg war der Linkshänderin gegen das australische Gespann Ashleigh Barty/Casey Dellacqua im Viertelfinale geglückt, als sie sich mit Barbora Strycova 6:3, 7:6 (4) behauptete.

Anschließend unterlag das Duo Martina Hingis und Yung-Jan Chan 6:7 (5), 2:6. Kein Grund, lange Trübsal zu blasen, wie das folgende Video beweist.

Hier das Doppel-Tableau in Cincinnati