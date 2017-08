"Tweener"-Unterricht mit Daria

Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 1

Daria Kasatkina hat beim WTA-Premier-5-Event in Toronto ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Ein formschöner "Tweener" der Russin sorgte für so große Begeisterung unter den Kolleginnen, dass die 20-Jährige nun um Nachhilfestunden gebeten wird.

Wer bisher davon überzeugt war, dass "Tweener" reine Männersache sind, wurde in Toronto eines Besseren belehrt. Das Auftaktmatch zwischen Daria Kasatkina und Roberta Vinci war keine fünf Minuten alt, als die junge Russin ihr ganzes Können präsentierte:

Auf einen Lob der ehemaligen US-Open-Finalistin antwortete Kasatkina mit einem perfekt ausgeführten Schlag durch die Beine. Vinci war so beeindruckt, dass sie ihrer Kontrahentin lächelnd applaudierte.

"Tweener"-Nachhilfe ist nun heiß begehrt. Die ersten Interessentinnen ließen nicht lange auf sich warten: Ana Konjuh und Belinda Bencic hatten sich umgehend via Twitter in Stellung gebracht. Kasatkina war nach ihrem Erstrundensieg so gut gelaunt, dass sie 50 Prozent Rabatt auf die erste Trainerstunde in Aussicht stellte.