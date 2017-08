Citi Open Women Single Live WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single Live WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Session 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Session 1 Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Session 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Session 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4

Andrea Petkovic besiegt Eugenie Bouchard in drei Durchgängen und steht zum ersten Mal in dieser Saison in einem WTA-Viertelfinale. Weiter ist auch die topgesetzte Simona Halep.

Petkovic gewann unter heißen Bedingungen mit 6:2, 4:6, 6:0 und schraubte ihre Bilanz gegen Bouchard auf 5:1. Sie trifft nun auf die Siegerin des Spiels zwischen Kristina Mladenovic und der jungen Kanadierin Bianca Andreescu.

Ebenfalls weiter ist die topgesetzte Simona Halep, die Mariana Duque-Marino mit 3:6, 6:4, 6:2 niederkämpfte. Halep trifft nun auf Ekaterina Makarova.

In der Nacht spielt außerdem Sabine Lisicki gegen Aryna Sabalenka um den Einzug in die Runde der letzten Acht.