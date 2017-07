Erstrunden-Aus für Annika Beck

Erlebe

live Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale

Fed-Cup-Spielerin Annika Beck (Bonn) ist beim WTA-Turnier in Bukarest in der ersten Runde gescheitert. Die 23-Jährige unterlag der an Position zwei gesetzten Spanierin Carla Suárez Navarro deutlich mit 0:6, 1:6.

Für Beck ist es das dritte Erstrunden-Aus in Folge. Auch in Wimbledon und bei den French Open im Mai war Beck in der ersten Runde ausgeschieden.

In Bukarest sind aus deutscher Sicht noch Mallorca-Finalistin Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 3) und Tatjana Maria (Bad Saulgau/Nr. 8) am Start. Görges trifft am Dienstag um 14:00 Uhr auf die US-Amerikanerin Alexa Gltach, Maria ist gleichzeitig gegen Lesley Kerkhove angesetzt.

