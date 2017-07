Nur Barthel im Achtelfinale

Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinale Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Beim WTA-Turnier im schwedischen Bastad sind vier der fünf deutschen Teilnehmerinnen in der ersten Runde ausgeschieden. Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 8), Carina Witthöft (Hamburg) und Annika Beck (Bonn) verloren am Dienstag beim mit 250.000 Euro dotierten Sandplatzturnier, Tamara Korpatsch (Hamburg) war bereits am Montag gescheitert. Einzig Mona Barthel (Neumünster) gelang der Einzug ins Achtelfinale.

Die 27-Jährige bezwang Lokalmatadorin Johanna Larsson im letzten Spiel des Tages auf dem Center Court mit 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:4) und trifft im Achtelfinale auf die Ukrainerin Kateryna Kozlova.

Görges gab ihr erstes Spiel nach ihrem Finaleinzug von Bukarest gegen die Bulgarin Viktoria Tomova beim Stand von 4:6, 2:2 auf, Witthöft war gegen Kiki Bertens (Niederlande/Nr. 6) beim 1:6, 4:6 chancenlos, während Beck einen neuen Tiefpunkt erreichte.

Die Bonnerin, mittlerweile nur noch die Nummer 114 im WTA-Ranking, ging gegen die tschechische Qualifikantin Barbora Krejcikova mit 0:6, 0:6 unter. Bereits bei ihren letzten Auftritten bei den French Open in Paris, in Wimbledon und Bukarest hatte Beck (23) klare Niederlagen kassiert.

Das WTA-Turnier in Bastad im Überblick