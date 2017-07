Carina Witthöft in Runde zwei

Erlebe

live Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale

Erfolgreicher Auftakt für Carina Witthöft in Gstaad: Die Hamburgerin besiegte die Spanierin Silvia Soler-Espinosa in zwei Sätzen.

In Wimbledon war Carina Witthöft wie schon im vergangenen Jahr bis in die dritte Runde vorgedrungen, hatte dort gegen Elina Svitolina verloren. Die Umstellung auf Sand ist der deutschen Fed-Cup-Spielerin nun gut geglückt. Witthöft setzte sich zum Auftakt des Turniers in Gstaad gegen Silvia Soler-Espinosa mit 6:3 und 7:6 (5) durch. Die an Position sechs gesetzte Hamburgerin trifft nun entweder auf Nina Stojanovic aus Serbien oder die Slowakin Rebecca Srmakova.

Bereits ausgeschieden ist indes Mona Barthel: Die Siegerin von Prag unterlag in Runde eins der Griechin Maria Sakkari in drei Sätzen.

Hier die Auslosung für das Einzel in Gstaad