Inspiration in Las Vegas

Jiangxi Open Women Single Di 11:00 WTA Nanchang: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Finale

Auch die Saison 2017 läuft nicht nach den Vorstellungen von Eugenie Bouchard. Nun hat sich die Kanadierin in Las Vegas Anregungen bei Altmeister Andre Agassi geholt.

Einfach mal bei den Agassis in Las Vegas vorbeischauen und ein paar Bälle schlagen. Ganz so einfach wird sich Eugenie Bouchard das sicherlich nicht gemacht haben, es ist davon auszugehen, dass sich die Kanadierin bei der ehemaligen Nummer eins der Welt avisiert hatte. Vor allem auch bei dessen Ex-Fitness-Coach Gil Reyes, mit dem Bouchard Medienberichten nach am Aufbau von Muskelmasse arbeiten will. In den vergangenen Tagen jedenfalls hat die Wimbledon-Finalistin von 2014 mit Agassi in Nevada ein paar Bälle geschlagen, wie über die sozialen Netzwerke zu beobachten war.

Agassi berät bekanntermaßen seit den French Open Novak Djokovic bei dessen Suche nach der Form der vergangenen Jahre. Eugenie Bouchard hat die Höhen des 12-fachen Major-Siegers selbstredend nie auch nur annähernd erreicht, 2014 aber neben dem Endspiel in Wimbledon auch die Halbfinali in Melbourne und bei den French Open erreicht. Tatsächlich datiert ihr letzter Match-Erfolg des Jahres von eben jenem Turnier in Roland Garros, wo sie in Runde eins Risa Ozaki in drei Sätzen bezwungen hatte. Zuletzt in Wimbledon kam das Aus bereits in Runde eins gegen Carla Suarez Navarro. Es war Bouchards zehnte Auftaktniederlage in 14 Turnieren 2017.