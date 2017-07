Virus stoppt "Vika"

Bank of the West Classic Women Single Live WTA Stanford: Tag 1 Citi Open Women Single Live WTA Washington: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinals Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale

Victoria Azarenka muss auf ihren avisierten Start beim WTA-Premier-Turnier in Stanford verzichten. Die ehemalige Weltranglisten-Erste wird von einer Viruserkrankung geplagt.

Krankenbett statt Stanford - So hat sich Victoria Azarenka ihren 28. Geburtstag am heutigen Montag sicherlich nicht vorgestellt. Wegen einer Viruserkrankung kann die Weißrussin nicht beim Hartplatzturnier im US-Bundesstaat Kalifornien aufschlagen.

"Ich bin sehr traurig, dass ich nicht in Stanford spielen kann, da ich seit mehr als einer Woche krank bin", sagte Azarenka in einer offiziellen Stellungnahme und fügte hinzu, warum ihr die Absage so schwer fiel: "Nach der Geburt meines Sohnes Leo hatte ich dieses tolle Turnier für mein Comeback fest vorgesehen."

Die zweifache Australian-Open-Siegerin war bereits im Juni bei den Mallorca Open auf die Tour zurückgekehrt, anschließend hatte Azarenka in Wimbledon das Achtelfinale erreicht. Beim Rogers Cup in Toronto (ab 7. August) will die aktuelle Nummer 204 der Welt wieder fit sein, danach stehen Cincinnati (mit Wildcard) und die US Open auf der Agenda.

Das Portfolio der Bank of the West Classic kann sich trotz Azarenka-Absage weiterhin sehen lassen: Neben Maria Sharapova, Madison Keys und Petra Kvitova ist auch Wimbledon-Siegerin Garbine Muguruza auf der Campusanlage der Stanford University im Einsatz.

Das Einzel-Tableau aus Stanford im Überblick