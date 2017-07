Heimsieg für Shuai Peng

Swedish Open Women Single Live WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale

Die ehemalige US-Open-Halbfinalistin Shuai Peng hat das WTA-Turnier im chinesischen Nanchang gewonnen. Im Finale besiegte die 31-jährige Lokalmatadorin Nao Hibino aus Japan.

Shuai Peng hat auch ihren zweiten WTA-Titel auf chinesischem Boden gewonnen. Beim WTA-International-Turnier in Nanchang setzte sich die Nummer zwei der Setzliste im Endspiel 6:3, 6:2 gegen Nao Hibino durch. Im vergangenen Oktober hatte Peng in Tianjin ebenfalls ein Hartplatzevent in ihrer Heimat gewonnen.

Neben dem Siegerpokal darf sich die Weltranglisten-32. über 43.000 US-Dollar Preisgeld und 280 WTA-Punkte freuen. Die ehemalige Nummer 14 der Welt macht damit einen Sprung bis auf Rang 23. Nao Hibino, die 2015 in Taschkent (Usbekistan) erfolgreich war, verbessert sich auf Platz 72.