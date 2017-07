"Babsi" Haas gelingt Premierensieg

Erlebe

Barbara Haas ist beim Sandplatzturnier in Gstaad (Schweiz) der erste Sieg in einem WTA-Hauptfeld gelungen. Österreichs Nummer eins besiegte die türkische Qualifikantin Basak Erydin in drei Sätzen.

Nach fünf vergeblichen Anläufen ist der Bann endlich gebrochen. Barbara Haas ist beim WTA-International-Turnier in Gstaad ins Achtelfinale eingezogen. Der 6:4,-4:6,-7:6 (3)-Erfolg gegen Basak Erydin war zugleich Haas' erster Hauptfeldsieg oberhalb der ITF-Ebene.

Die 21 Jahre junge Weltranglisten-162. aus Steyr trifft in der Runde der letzten 16 auf Johanna Larsson (Schweden/5) oder Viktoriya Tomova (Bulgarien). Haas hatte erst am Sonntag das Finale bei den Reinert Open in Versmold erreicht.

