Mann stirbt nach Autounfall mit Williams

Venus Williams hat nach Angaben der Polizei in Palm Beach Gardens einen tödlichen Autounfall verursacht. Williams habe am 9. Juni ihren Geländewagen in der Kleinstadt nördlich von Miami auf einer Kreuzung abgebremst, ein von einer 68-jährigen Frau gesteuerter Wagen sei daraufhin in Williams' Auto hineingefahren.

Laut Bericht der Polizei erlitt deren 78 Jahre alter Ehemann schwere Kopfverletzungen und starb zwei Wochen später.

Williams habe zum Zeitpunkt des Unfalls weder unter Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden, noch mit dem Handy telefoniert. Die Untersuchungen des Unfalls dauern an. Im Polizeibericht heißt es, dass Williams Schuld am Unfall gewesen sei, wobei kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Williams' Anwälte erklärten, ihre Mandantin habe durch den Verkehr bremsen müssen. "Das ist ein unglücklicher Unfall, und Venus drückt ihr tiefstes Beileid für die Familie aus, die einen geliebten Menschen verloren hat", heißt es in der Stellungnahme.

Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin startet ab Montag in Wimbledon in die 131. Auflage der Championships. Ihre jüngere Schwester Serena (35) erwartet ihr erstes Kind und pausiert.